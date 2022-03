Guerra Ucraina-Russia, evacuati i primi civili a Sumy – Video

(Adnkronos) – E’ iniziata l’evacuazione dei civili attraverso il corridoio umanitario da Sumy, città dell’Ucraina nordorientale, dopo l’annuncio di un accordo tra Ucraina e Russa per un “cessate il fuoco’. Lo ha riferito su Twitter il Servizio statale per le comunicazioni speciali e la protezione delle informazioni dell’Ucraina. Sui social sono state diffuse le immagini dei primi bus partiti da Poltava per prelevare i civili dalla città assediata.