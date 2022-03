Guerra Ucraina-Russia, domani terzo round negoziati

(Adnkronos) –

Guerra Ucraina Russia, il terzo round di negoziati tra Kiev e Mosca si terrà domani, lunedì 7 marzo. A confermarlo il negoziatore russo Leonid Slutsky oggi durante una trasmissione streaming di Soloviev Live YouTube. Secondo quanto riporta la Tass, in un’altra dichiarazione a Russia-24, Slutsky ha detto che “durante il secondo round, la parte ucraina ha dimostrato capacità negoziale”. “Si rendono conto che è in gioco la vita della popolazione, questa è la nostra comune priorità”, ha aggiunto.

In precedenza anche il negoziatore ucraino, David Arakhamia, ha detto, con una dichiarazione su Facebook, che i colloqui riprenderanno domani. Non è stato ancora indicato dove si svolgeranno.

Una fonte nell’entourage del presidente ucraino Volodymyr Zelensky ieri aveva già parlato di lunedì 7 marzo come il giorno in cui si sarebbe tenuto il terzo round dei colloqui negoziali. Ma la Russia non aveva confermato. “Non è ancora stata fissata una nuova data per il terzo round dei negoziati tra Russia e Ucraina” aveva detto il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, nel corso di un punto stampa a Mosca. “La nostra delegazione aspetta una qualche informazione da parte ucraina. La situazione è un po’ strana: tutti vogliono arrivare a un’intesa eppure sembra che gli ucraini inventino sempre dei motivi per tirare per le lunghe i termini dell’incontro che sono già stati concordati”, aveva aggiunto Lavrov. “Non abbiamo ancora ricevuto nessuna notizia su una nuova data – aveva quindi affermato – noi già dalla sera di ieri (venerdì, ndr) eravamo pronti per questa nuova tornata di colloqui”.