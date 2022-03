Guerra Ucraina-Russia, convoglio russo di oltre 60 km verso Kiev

(Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, all’indomani del primo round di colloqui in cui si tratta la tregua l’assedio continua. Secondo nuove immagini satellitari diffuse da Maxar, si legge sulla Cnn, un enorme convoglio di oltre 60 km di veicoli militari russi avanza lungo le strade a nord-ovest di Kiev. Si tratta di centinaia di carri armati, artiglieria trainata, veicoli blindati e logistici.

Per settimane prima della sua invasione dell’Ucraina, la Russia ha ammassato le sue forze in Bielorussia. Centinaia di veicoli militari russi, aerei ed elicotteri sono stati trasferiti nell’ex stato sovietico per partecipare a quelle che i due alleati hanno descritto come esercitazioni congiunte. Ma dopo la fine delle manovre, le forze russe non sono tornate a casa.

Infatti, ulteriori immagini satellitari di Maxar hanno mostrato che la Russia ha continuato ad aumentare la quantità di veicoli militari, potenza aerea e armi in Bielorussia.

Primo round colloqui Ucraina-Russia



Primo tentativo di dialogo dall’inizio della guerra innescata dall’invasione ordinata dal presidente russo Vladimir Putin. I primi colloqui, durati oltre 5 ore, tra le delegazioni dei due Paesi si sono tenuti ieri al confine bielorusso.

“Abbiamo trovato un punto di contatto sui quali costruire una posizione comune” ha detto il capo della delegazione russa, Vladimir Medinsky. “La cosa più importante è che abbiamo concordato di continuare il processo negoziale e il prossimo incontro avverrà nei prossimi giorni al confine polacco-bielorusso. C’è un accordo”. A far parte della rappresentanza del Cremlino anche esponenti del ministero della Difesa e del ministero degli Esteri, nonché della Duma.

“I colloqui con la parte ucraina sono durati circa cinque ore. Abbiamo discusso in dettaglio tutti i temi in agenda e trovato alcuni punti in comune su cui prevediamo che possano essere trovate posizioni comuni”, ha detto Medinsky, a cominciare dal fatto che i negoziati continuino. E continueranno “nei prossimi giorni al confine tra Polonia e Bielorussa, c’è un accordo su questo”, ha riferito il capo della delegazione russa, secondo cui “fino ad allora ogni delegazione si consulterà con la leadership del proprio paese sulle proprie posizioni negoziali”.

Dal canto suo, il consigliere della presidenza ucraina, Mikhail Podolyak, ha confermato che “le due parti hanno identificato un certo numero di temi prioritari su cui sono state indicate alcune decisioni. Perché ci sia l’opportunità di attuarle le parti partiranno per consultazioni nelle loro rispettive capitali. La possibilità di un secondo round di consultazioni nel prossimo futuro è stata discussa e questi temi verranno sviluppati in modo pratico e concreto”.

“La delegazione ucraina è stata pronta ad ascoltare e a partecipare alla discussioni sull’essenza dei temi in agenda”, ha detto Leonid Slutsky, un altro membro della delegazione russa e capo della commissione Esteri della Duma.

Zelensky



Per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky finora “non c’è alcun risultato” tra quelli che Kiev vorrebbe raggiungere. Lo riporta la Tass dopo le parole del presidente in un video. “I colloqui hanno avuto luogo mentre il nostro territorio veniva bombardato e bombardato”, ha detto Zelensky, spiegando che “la Russia sta cercando di fare pressione”, ma “noi non accettiamo tali tattiche”.

“Ci possono essere negoziati leali se una parte non colpisce l’altra con l’artiglieria durante la trattativa. Finora non abbiamo raggiunto il risultato che vorremmo ottenere. La Russia ha chiarito la sua posizione, noi abbiamo illustrato le nostre posizioni per porre fine alla guerra. Abbiamo ricevuto alcuni segnali. Quando la delegazione tornerà a Kiev, analizzeremo cosa abbiamo ascoltato e decideremo come procedere nel secondo round dei colloqui”, ha sottolineato Zelensky.