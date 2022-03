Guerra Ucraina-Russia, Conte vede ambasciatore Kiev

(Adnkronos) – Giuseppe Conte con una delegazione del M5S sta incontrando l’Ambasciatore ucraino per illustrare un progetto di sostegno concreto alla popolazione ucraina in fuga dalla guerra con la Russia. “Trasformare la rete di contatti in una rete di solidarietà concreta”, è l’obiettivo del Movimento che Conte ha chiarito all’Ambasciatore Yaroslav Melnyk.

“Sono qui oggi con una delegazione del M5S che sta lavorando senza risparmio per trasformare la rete di contatti in una rete di solidarietà concreta. E nel farlo sono fortunato di poter contare su una comunità di persone che si impegnano alacremente, con atti concreti, per dare manforte a chi fugge dalla guerra”, ha detto nel corso dell’incontro il leader M5S, che ha aggiunto: “Vogliamo fare sistema sull’accoglienza. Ci sono tante iniziative di solidarietà: sabato eravamo a Napoli, ho parlato con Manfredi e altri sindaci, l’Italia deve costruire una rete all’altezza di questa situazione. A partite dal protagonismo degli enti di prossimità territoriale”.