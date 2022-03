Guerra Ucraina-Russia, “centrale Chernobyl disconnessa da rete elettrica”

(Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, la centrale nucleare di Chernobyl è stata completamente disconnessa dalla rete elettrica a causa di azioni militari in corso da parte dei russi. Lo riferisce l’operatore ucraino Ukrenergo precisando che il sito non ha più connessione elettrica. “Le azioni militari sono in corso, nessuna possibilità di ripristinare le linee. Anche la città di Slavutich è senza alimentazione”, spiega ancora l’operatore.