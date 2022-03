Guerra Ucraina-Russia, Biden: “Mosca lancia missili in modo indiscriminato”

(Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, “gli ucraini si stanno nascondendo nelle metropolitane dai missili che vengono sparati in modo indiscriminato” da Mosca. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, presentando le nuove sanzioni contro gli oligarchi russi.

Le sanzioni imposte alla Russia per l’invasione dell’Ucraina “hanno già avuto un impatto profondo” ha detto Biden alla Casa Bianca. L’obiettivo delle “severe sanzioni economiche contro Putin e tutte le persone intorno a lui” è “soffocare l’accesso alla tecnologia e alle istituzioni finanziarie globali”, ha spiegato il presidente Usa, secondo cui si punta a “massimizzare l’impatto su Putin e sulla Russia e ridurre al minimo i danni e le perdite per i nostri alleati e amici in tutto il mondo”.

Fra le personalità colpite dalle nuove sanzioni introdotte oggi dagli Stati Uniti c’è anche il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Vi è inoltre il miliardario Alisher Usmanov e altri 18 oligarchi, oltre a 46 persone in aggiunta al portavoce di Putin.