Guerra Ucraina, proteste in Russia: oltre 4.300 arresti

(Adnkronos) – Sono 4.357 le persone arrestate oggi in Russia per aver manifestato contro la guerra in Ucraina. Lo ha reso noto il sito indipendente per i diritti civili Ovd-Info, precisando che le manifestazioni di protesta si sono svolte in 56 città.

A Mosca sono stati arrestati i due esponenti di spicco di Memorial, Oleg Orlov e Svetlana Gannushkina, che proprio oggi compie 80 anni. Orlov, a cui venerdì il sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova, aveva parlato al telefono, per esprimere la solidarietà dell’Italia a Memorial dopo la perquisizione degli uffici dell’organizzazione durata ore, fa parte del Consiglio per i diritti umani di Memorial: è stato fermato sulla Piazza del Maneggio alle due di questo pomeriggio (ora di Mosca) mentre faceva un picchetto per la pace. Orlov, che ha 69 anni, aveva un poster con la scritta: “Pace per l’Ucraina, libertà per i russi”.

Gannushkina, presidente del Comitato per l’assistenza civica, un’organizzazione che si occupa di assistenza agli immigrati, nei cui uffici venerdì gli inquirenti hanno sequestrato server e hard disk, è stata fermata vicino alla fermata della metropolitana Teatralnaya.