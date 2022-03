Guerra Ucraina, Peskov: “Armi nucleari solo se esistenza Russia minacciata”

(Adnkronos) – La Russia userebbe armi nucleari solo in presenza di una minaccia alla sopravvivenza del Paese e non a causa della guerra in corso in Ucraina. A dichiararlo è stato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un’intervista a PBS Newshour. “Quale che sia l’esito dell’ “operazione” – ha dichiarato alludendo alla guerra in Ucraina – ovviamente non è un motivo per ricorrere all’uso dell’arma nucleare”.

“Abbiamo un principio di sicurezza che afferma molto chiaramente che solo quando c’è una minaccia per l’esistenza dello stato, nel nostro Paese, possiamo usare e useremo effettivamente armi nucleari per eliminare tale minaccia”.