Guerra Ucraina, padre Spadaro: “Putin cita la Bibbia? Blasfema retorica religiosa del potere”

(Adnkronos) – La citazione biblica di Putin in occasione dell’anniversario dell’annessione della Crimea suscita la reazione indignata del direttore di Civiltà Cattolica. “Putin – scrive via social padre Antonio Spadaro- cita la #Bibbia: ‘Non c’è amore più grande che dare la vita per i propri amici’. La politica non deve usurpare il linguaggio di Gesù per giustificare l’odio. La retorica religiosa del potere e della violenza è blasfema”.