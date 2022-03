Guerra Ucraina, giornalista di Kherson: “Russi ci cercano casa per casa”

(Adnkronos) – Le forze di sicurezza della Russia cercano e trattengono attivisti ucraini, giornalisti, ex militari e chiunque non nasconda la sua posizione filo-ucraina. Ne ha parlato a Radio Svoboda un giornalista di Kherson, Konstantin Ryzhenko, anch’egli ricercato.

“Negli ultimi giorni, quando Sobr e Rosguardia (corpo di gendarmeria indipendente dalle forze armate per la gestione delle operazioni speciali, ndr) sono stati portati in città – ha riferito il giornalista – i rappresentanti di Rosguardia hanno iniziato ad andare di casa in casa a bussare alle porte di attivisti, degli ex ufficiali della SBU ed ex militari. I giornalisti sono minacciati. Ci sono informazioni secondo cui un giornalista è stato portato via, ma si tratta di informazioni non verificate. Mi è stata data più volte l’informazione – ha proseguito Ryzhenko – che mi stavano cercando. Loro vengono agli indirizzi ben precisi e buttano giù le porte. So che a Nova Kahovka hanno arrestato talmente tante persone che non ci sono più posti dove detenerli e li chiudono nei garage. I russi – ha concluso – hanno elenchi stilati delle persone da ‘colpire'”.