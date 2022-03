Guerra Ucraina e stato emergenza, cosa ha detto Draghi oggi

(Adnkronos) – Stato d’emergenza umanitaria per l’Ucraina e stato d’emergenza covid sono cose diverse e non collegate. Lo chiarisce il presidente del Consiglio Mario Draghi nel suo intervento al Senato. “L’Italia è pronta a fare di più, sia attraverso le principali organizzazioni umanitarie attive sul luogo, sia con donazioni materiali. Nel Consiglio dei ministri di ieri abbiamo stanziato 10 milioni di euro, a carico del Fondo per le emergenze nazionali, per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina. Per farlo è stato dichiarato uno stato di emergenza umanitaria, che durerà fino al 31 dicembre e che ha esclusivamente lo scopo di assicurare il massimo aiuto dell’Italia all’Ucraina”, spiega il premier.

“È un impegno di solidarietà, che non avrà conseguenze per gli italiani, e che non cambia -ha puntualizzato il premier- la decisione di porre fine il 31 marzo allo stato di emergenza per il Covid-19”.