Guerra Ucraina, domani nuove sanzioni Usa alla Russia

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden annuncerà domani nuove sanzioni contro la Russia, che colpiranno leader politici e oligarchi. Lo ha confermato il consigliere per la Sicurezza nazionale americano, Jake Sullivan, parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One che ha portato Biden a Bruxelles. Sullivan ha ribadito che il presidente mantiene un approccio vigile con la Cina e che sarà un argomento al centro delle discussioni con i leader europei. Il consigliere ha poi escluso l’invio di altri soldati americani sul fronte est della Nato nell’immediato futuro e ha riferito che venerdì, prima di partire per Varsavia, parlerà delle questioni energetiche.