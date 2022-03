Guerra Ucraina, Biden: “Stop Usa a import petrolio e gas da Russia”

(Adnkronos) – “Non saranno più accettate importazioni di petrolio russo, gas e carbone”. Il presidente americano Joe Biden ha annunciato oggi un completo bando alle importazioni russe in campo energetico. “Il popolo americano darà un altro potente colpo” a Putin, ha detto il presidente, sottolineando che gli Stati Uniti “non vogliono sovvenzionare la guerra di Putin”.

GB: BLOCCHEREMO IMPORT GAS E PETROLIO DA RUSSIA ENTRO FINE ANNO – La Gran Bretagna eliminerà le importazioni di gas e petrolio russo entro la fine dell’anno. Lo ha reso noto su Twitter il segretario per l’Energia, Kwasi Kwarteng. “La transizione consentirà ai mercati, agli imprenditori, e alle catene di approvvigionamento tempo più che sufficiente per sostituire le importazioni dalla Russia che rendono conto dell’8 per cento del fabbisogno britannico”. Le imprese devono usare quest’anno per garantire una transizione morbida in modo che i consumatori non ne siano investiti. Il governo intende lavorare con le compagnie con una nuova task force sul petrolio per sostenerle a sfruttare questo periodo per cercare fonti alternative, ha aggiunto.