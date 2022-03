Gruppo di investitori guidato da Advent International e Permira completa l’acquisizione di McAfee

La transazione ha un valore di oltre 14 miliardi di dollari

Gruppo di investitori composto da Advent, Permira, Crosspoint Capital, CPP Investments, GIC e ADIA

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–McAfee Corp. (NASDAQ:MCFE, “McAfee”), leader globale nella protezione online, ha annunciato oggi il completamento della sua acquisizione da parte di un gruppo di investitori guidato da Advent International Corporation (“Advent”) e da fondi gestiti da Permira, Crosspoint Capital Partners L.P. (“Crosspoint”), Canada Pension Plan Investment Board (“CPP Investments”), GIC Private Limited (“GIC”) e una filiale interamente controllata dalla Abu Dhabi Investment Authority (“ADIA”) (collettivamente, “il Gruppo di Investitori”).

“ Siamo entusiasti di questa acquisizione e di lavorare con il Gruppo di Investitori per rafforzare ulteriormente la nostra posizione di crescita leader del mercato mentre continuiamo a fornire servizi di protezione online di livello mondiale a milioni di consumatori in tutto il mondo”, ha affermato il presidente e amministratore delegato di McAfee, Peter Leav. “ Questa acquisizione è resa possibile grazie agli eccezionali contributi dei nostri dipendenti e alla partnership di TPG e Intel negli ultimi quattro anni. Non vediamo l’ora di affrontare il nostro prossimo capitolo come azienda privata e dedicata ai consumatori con il supporto e la competenza del Gruppo di investitori”, ha dichiarato Leav.

Come parte della transazione, Bruce Chizen, consulente senior di Permira, diventerà presidente del Consiglio di amministrazione di McAfee. Chizen ha dichiarato: “ Il bisogno di servizi di protezione online personalizzati, innovativi e intuitivi non è mai stato così grande e McAfee è posizionata in modo ideale per soddisfare questa domanda e continuare a costruire la sua piattaforma tecnologica leader e la sua fedele base di clienti. Sono grato di entrare a far parte del Consiglio e non vedo l’ora di contribuire a quella che indubbiamente sarà la prossima fase di successo dell’azienda”.

“ I consumatori navigano in un panorama di sicurezza informatica sempre più sofisticata e complessa, e per questo si rivolgono a McAfee”, ha chiosato Bryan Taylor, responsabile del team di investimenti tecnologici di Advent e socio gerente di Palo Alto. “ Il marchio McAfee è sinonimo di fiducia e protezione. Siamo entusiasti di contribuire a creare la reputazione di qualità, eccellenza e innovazione dell’azienda per aiutarla a raggiungere nuove vette”.

Brian Ruder, co-responsabile tecnologia di Permira, ha commentato: “ Oggi segna l’inizio di un capitolo emozionante per McAfee e siamo entusiasti di farne parte. Come membro del consiglio di amministrazione, Bruce apporta decenni di esperienza nel guidare e far crescere marchi tecnologici globali, tra le altre cose in veste di CEO di Adobe e come membro del consiglio di amministrazione di Oracle e Synopsys. Insieme ai nostri partner d’investimento e al team di talento di McAfee, aiuteremo l’azienda a scalare e rafforzare le sue operazioni, migliorando ulteriormente la sicurezza della vita digitale dei consumatori in tutto il mondo”.

Nel consiglio di amministrazione di McAfee entra anche Greg Clark, socio gerente di Crosspoint Capital ed ex CEO di Symantec. “ Crediamo che per McAfee questa sia una grande opportunità di espandere la sua posizione di leader nella protezione dei cittadini dal crimine informatico. Non vediamo l’ora di collaborare con il team manageriale di McAfee e il gruppo di investitori per realizzare quella che crediamo sia un’opportunità davvero unica nella sicurezza informatica digitale”.

L’8 novembre 2021, il Gruppo di Investitori ha annunciato l’acquisizione di tutte le azioni ordinarie McAfee in circolazione a 26,00 dollari per azione, in una transazione interamente in contanti valutata oltre 14 miliardi di dollari. A seguito della transazione, McAfee non è più una società quotata in borsa. McAfee ha notificato al NASDAQ il completamento dell’acquisizione e ha richiesto che il NASDAQ presenti una notifica di delisting alla Securities and Exchange Commission per conto di McAfee.

Consulenti

Goldman Sachs & Co. LLC e Morgan Stanley & Co. LLC sono i consulenti finanziari di McAfee, mentre Ropes & Gray e Moulton Moore Stella sono i consulenti legali. JP Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Evercore e DBO Partners LLC sono i consulenti finanziari, mentre Bryant Stibel Group è il consulente operativo strategico del Gruppo di Investitori. Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson agisce come consulente legale M&A e Kirkland & Ellis in qualità di consulente legale finanziario per il Gruppo di Investitori.

Il finanziamento del debito per la transazione è stato originariamente fornito da JPMorgan Chase Bank, N.A., Bank of America, N.A., BofA Securities, Inc., Credit Suisse AG, Cayman Islands Branch, Credit Suisse Loan Funding LLC, Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., HSBC Bank USA, National Association, Royal Bank of Canada, RBC Capital Markets LLC, CPPIB Credit Investments Inc., UBS AG, Stamford Branch, UBS Securities LLC e PSP Investments Credit II USA LLC, e altre istituzioni finanziarie sono state aggiunte prima della sindacazione.

Informazioni su McAfee

McAfee Corp. (Nasdaq: MCFE) è un leader globale nella protezione online per i consumatori. Focalizzate sulla protezione delle persone e non solo dei dispositivi, le soluzioni McAfee per i consumatori si adattano ai bisogni degli utenti in un mondo sempre online, permettendo loro di vivere in modo sicuro attraverso soluzioni integrate e intuitive che proteggono famiglie e comunità con la sicurezza giusta al momento giusto. Per ulteriori informazioni, visitate www.mcafee.com.

Informazioni su Advent International

Fondato nel 1984, Advent International è uno dei maggiori e più esperti investitori globali di private equity. L’azienda ha investito in 390 aziende in 42 Paesi e al 30 settembre 2021 aveva 86 miliardi di dollari in gestione. Con 15 uffici in 12 Paesi, Advent ha creato un team integrato a livello globale di oltre 250 professionisti degli investimenti in Nord America, Europa, America Latina e Asia. L’azienda si concentra su investimenti in cinque settori chiave, tra cui servizi commerciali e finanziari, sanità, industria, vendita al dettaglio, consumo e tempo libero, e tecnologia. Per oltre 35 anni Advent si è dedicata agli investimenti internazionali e rimane impegnata a collaborare con i team di gestione per fornire una crescita sostenuta di entrate e guadagni per le aziende in portafoglio. Per ulteriori informazioni, visitate il sito tecnologico di Advent, www.adventtech.com, il sito web globale, www.adventinternational.com, o la pagina LinkedIn, www.linkedin.com/company/advent-international

Informazioni su Permira

Permira è una società di investimenti globale che sostiene aziende di successo con ambizioni di crescita. Fondata nel 1985, l’azienda consiglia fondi con attività in gestione di circa 65 miliardi di dollari (58 miliardi di euro) ed effettua investimenti di maggioranza e minoranza a lungo termine. I fondi Permira hanno effettuato circa 300 investimenti di private equity in quattro settori chiave: Tecnologia, Beni di consumo, Servizi e Sanità. I fondi Permira hanno un’ampia esperienza nel settore degli investimenti tecnologici, avendo investito 17,1 miliardi di dollari in 60 aziende nell’adozione di cloud aziendali, SaaS, fintech e mercati online. Permira impiega oltre 360 persone collocate in 16 uffici tra Europa, Nord America e Asia.

Informazioni su Crosspoint Capital Partners

Crosspoint Capital Partners è una società di investimenti in private equity focalizzata sui mercati della sicurezza informatica, della privacy e del software per infrastrutture. Crosspoint ha riunito un gruppo di operatori, investitori ed esperti del settore di grande successo per collaborare con aziende tecnologiche fondamentali e guidare rendimenti differenziati. Crosspoint ha uffici a Menlo Park, in California, e a Boston, in Massachusetts. Per ulteriori informazioni, visitate: www.crosspointcapital.com.

Informazioni su CPP Investments

Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments™) è un’organizzazione impegnata nella gestione professionale di investimenti, che amministra il Fondo nel migliore interesse degli oltre 20 milioni di contribuenti e beneficiari del Canada Pension Plan. Ai fini dello sviluppo di portafogli di asset diversificati, vengono effettuati investimenti in tutto il mondo in azioni quotate, private equity, immobili, infrastrutture e titoli a reddito fisso. CPP Investments, con sede generale a Toronto e uffici a Hong Kong, Londra, Lussemburgo, Mumbai, New York, San Francisco, San Paolo e Sydney, è amministrata e gestita in maniera autonoma e indipendente dal Canada Pension Plan e a debita distanza da governi. Al 31 dicembre 2021, il Fondo ammontava a 550,4 miliardi di dollari canadesi. Per ulteriori informazioni, visitate www.cppinvestments.com o seguiteci su LinkedIn, Facebook o Twitter.

Informazioni su GIC

GIC è un’azienda leader negli investimenti globali fondata nel 1981 per assicurare il futuro finanziario di Singapore. Come gestore delle riserve estere di Singapore, adottiamo un approccio a lungo termine e disciplinato agli investimenti e siamo posizionati in modo unico su un’ampia gamma di classi di attività e strategie attive a livello globale. Queste includono azioni, reddito fisso, beni immobili, private equity, venture capital e infrastrutture. Il nostro approccio a lungo termine, le capacità multi-asset e la connettività globale ci permettono di essere un investitore di fiducia. Cerchiamo di aggiungere un valore significativo ai nostri investimenti. Con sede a Singapore, abbiamo una forza di talenti globale di oltre 1.800 persone in 10 città chiave dal punto di vista finanziario, con investimenti in oltre 40 Paesi.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito https://www.gic.com.sg/

Informazioni su ADIA

Fondata nel 1976, l’Abu Dhabi Investment Authority (“ADIA”) è una istituzione d’investimento diversificata a livello globale che investe fondi in modo prudenziale per conto del Governo di Abu Dhabi attraverso una strategia incentrata sulla creazione di valore a lungo termine.

Per ulteriori informazioni: https://www.adia.ae

Dichiarazione cautelativa in merito alle dichiarazioni previsionali

Questa comunicazione contiene “dichiarazioni previsionali”. Tali dichiarazioni previsionali includono dichiarazioni relative alla strategia, agli obiettivi e alle aree di interesse futuro di McAfee. Queste dichiarazioni previsionali si basano sui pareri e sui presupposti della direzione di McAfee e sulle informazioni attualmente a loro disposizione. Le dichiarazioni previsionali includono tutte le dichiarazioni che non costituiscono fatti storici e possono essere identificate da termini come “prevede”, “ritiene”, “progetta” o espressioni similari e i negativi di tali termini. Tali dichiarazioni previsionali implicano rischi noti e sconosciuti, incertezze e altri fattori che possono far sì che i risultati, le prestazioni o le realizzazioni effettive siano materialmente diverse da qualsiasi risultato, prestazione o realizzazione futuri, espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali, ivi compresi: (a) rischi relativi all’interruzione dell’attenzione del management dalle operazioni commerciali in corso di McAfee a causa della fusione (la “Fusione”); (b) interruzione della Fusione che rende difficile mantenere le relazioni commerciali e operative, compreso il mantenimento e l’assunzione del personale chiave e il mantenimento delle relazioni con i clienti, i fornitori e altri con cui McAfee fa affari; (c) costi di transazione significativi; (d) il rischio di controversie e/o azioni normative relative alla Fusione; (e) la possibilità che le condizioni economiche generali e le condizioni e l’incertezza causate dallo scoppio di ostilità o dalla pandemia COVID-19 possano causare una riduzione della spesa informatica o un ritardo nelle decisioni di acquisto; (f) un aumento delle richieste di risarcimento assicurativo; (g) un aumento delle cancellazioni dei clienti; (h) l’incapacità di aumentare le vendite ai clienti esistenti e di attrarre nuovi clienti; (i) l’incapacità di McAfee di integrare con successo le attività acquisite di recente o in futuro o di raggiungere le sinergie previste; (j) i tempi e il successo delle introduzioni di nuovi prodotti da parte di McAfee o dei suoi concorrenti; (k) i cambiamenti nelle politiche dei prezzi di McAfee o in quelle dei suoi concorrenti; (l) gli sviluppi relativi a procedimenti legali o normativi; (m) l’incapacità di raggiungere una crescita dei ricavi o di consentire un’espansione dei margini; (n) cambiamenti nelle stime di McAfee rispetto alla sua aliquota fiscale aziendale a lungo termine; e (o) altri rischi e incertezze descritti più dettagliatamente nei documenti depositati o forniti alla SEC da McAfee, compreso sotto il titolo “Fattori di rischio” nella Relazione annuale di McAfee nel modulo 10-K precedentemente depositata presso la Commissione per i titoli e gli scambi (Securities and Exchange Commission, “SEC”) il 23 febbraio 2022. Tutte le informazioni fornite nella presente comunicazione sono aggiornate alla data del presente documento e McAfee non si assume alcun obbligo di aggiornare tali informazioni, salvo laddove richiesto dalla legge.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

