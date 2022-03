Green pass, Meloni: “Governo Draghi vuole prorogarlo fino al 2025, è follia” – Video

(Adnkronos) – “Nel bel mezzo di una guerra e di una crisi economica, il governo vara un decreto del presidente del Consiglio, senza dibattito parlamentare per prorogare il Green pass di 18 mesi, prorogabile di altri 18, fino quindi a gennaio 2025”. Così Giorgia Meloni, in un video trasmesso sui social. “vuol dire che dovremo fare quarta, quinta, sesta, settima e ottava dose, se è vero che il vaccino ha durata di circa sei mesi”, aggiunge la leader di Fdi. “Se non faremo le altri dosi allora a cosa serve il Green pass? E’ una cosa che non ha alcuna evidenza scientifica, una cosa per controllare i cittadini, a limitarne la libertà”, sottolinea Meloni che conclude: “Draghi venga in Aula, è una follia priva di senso, di Speranza e compagnia”.

