Green pass e mascherine, Bassetti: “In Italia ideologia su divieti e restrizioni”

(Adnkronos) – Green pass, mascherine, bollettino Covid. Matteo Bassetti, direttore delle Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, fa il punto in un post su Facebook volgendo lo sguardo alla situazione nel resto d’Euroopa.

“La capacità e la velocità di alleggerire le misure restrittive per il contenimento del Covid sono direttamente correlate alla adeguatezza di chi dovrebbe decidere. Spiace constatare che in Italia, nonostante sia uno dei paesi più vaccinati d’Europa, prevalga un atteggiamento ideologico e non scientifico nei confronti dei divieti e delle restrizioni” sottolinea Bassetti.

“Altri Paesi europei hanno già annunciato il superamento delle misure di contenimento. Dal prossimo 14 marzo in Francia non ci sarà più l’obbligo di indossare la mascherina, al chiuso e all’aperto, e di presentare il Green Pass. Anche la Germania da metà marzo non chiederà più il Green Pass per bar, ristoranti, hotel ed eventi all’aperto fino a 25 mila partecipanti”.

“In Spagna, invece, non verrà più pubblicato un bollettino ufficiale giornaliero sulla situazione sanitaria riguardante il Covid. E in Italia? Si contrappone l’ideologia al pragmatismo guidato da scienza e vaccini”, dice Bassetti.