Grande Fratello Vip: la puntata finale di oggi (14 marzo)

Oggi lunedì 14 marzo, in prima serata su Canale 5 quarantanovesima puntata di Grande Fratello Vip.

Le anticipazioni della puntata

Dopo 183 giorni nella Casa e un turbinio di emozioni, pianti, litigi, amori e baci è arrivato il momento della finale. A contendersi il sogno della vittoria di questa straordinaria edizione di “Gf Vip” ci sono: Delia Duran, Lulù Selassiè, Davide Silvestri, Barù e uno tra Jessica Selassiè e Giucas Casella, protagonisti al televoto.

Non mancheranno tante coinvolgenti sorprese per i “vipponi” che, dopo mesi lontano dai propri affetti, li potranno riabbracciare: per Davide i suoi genitori, per Delia la madre e per Giucas il figlio James.

Jessica, Clarissa e Lulù saluteranno l’importante esperienza esibendosi con una cover di un brano di Selena Gomez. Ma non sarà l’unico momento “musicale” della serata: anche le ex inquiline del loft di Cinecittà si cimenteranno in un balletto sulle note di Lady Marmalade.