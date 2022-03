Valentino Rossi torna in pista con Gran Turismo 7

Valentino Rossi apre un nuovo ed emozionante capitolo della propria vita sportiva, questa volta su quattro ruote.

Per farlo, il nove volte campione del mondo ha scelto di allenarsi con Gran Turismo 7, titolo in esclusiva per PlayStation 4 e PlayStation 5, disponibile dal 4 marzo 2022.

Dopo aver scritto una delle storie più incredibili che il motorsport mondiale abbia mai conosciuto, grazie a vittorie straordinarie, rivalità storiche e un carisma unico capace di avvicinare milioni di spettatori alla MotoGP, il 1° aprile 2022 ad Imola Valentino Rossi debutterà nella GT World Challenge Europe, gareggiando per la prima volta in assoluto su un’auto da corsa. Proprio con l’obiettivo di farsi trovare pronto per questo nuovo appuntamento professionale, e al top della condizione psicofisica, il Dottore sta sfruttando il realismo e la fedeltà di guida con cui la serie di Gran Turismo è solita riprodurre i veicoli e il loro comportamento, per poi convogliare quanto appreso sui tracciati digitali direttamente in pista.

Oltre alla componente simulativa, particolarmente cara a Valentino Rossi, il nuovo capitolo della saga offrirà un’esperienza pensata per adattarsi alle esigenze di ogni giocatore. Piloti occasionali, collezionisti, amanti della messa a punto delle auto, creativi desiderosi di realizzare livree personalizzate, appassionati di fotografia: tutti potranno trovare in Gran Turismo 7 il luogo ideale per esprimere la propria passione. Inoltre, grazie alla grafica mozzafiato – con pieno supporto al 4K e HDR – ai caricamenti fulminei derivanti dall’SSD ad altissima velocità e all’esclusivo spettro sensoriale garantito dall’audio 3D, dai trigger adattivi e dal feedback aptico, ogni gara trasmetterà sensazioni uniche.

Da non dimenticare, nel 2022 la saga di Gran Turismo festeggia il suo 25° anniversario, confermandosi uno dei franchise più iconici della storia di PlayStation.