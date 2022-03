Giletti in diretta dall’Ucraina, La7 lo difende: “Critiche ingenerose”

(Adnkronos) – ”Massimo Giletti ha condotto per La7 una puntata straordinaria da Odessa in un contesto difficile. Le critiche che ha ricevuto sono del tutto ingenerose”. Così in una nota ufficiale La7 difende Massimo Giletti dopo le polemiche social dei giorni scorsi in seguito alla puntata di ‘Non è L’Arena’ trasmessa in diretta da Odessa. La trasmissione aveva scatenato violente proteste social per i servizi che hanno mostrato cadaveri ai bordi delle strade.