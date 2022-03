Giani: “Nuovo tratto 3 corsie A1 è snodo fondamentale”

(Adnkronos) – “Oggi è un giorno storico: apriamo la più grande galleria a tre corsie mai realizzata in Europa. Toscana ed Emilia Romagna sono ancora più vicine. Con la nuova tratta tra Barberino del Mugello e Firenze Nord la nostra regione si conferma snodo fondamentale per rendere tutta Italia più connessa e più unita”. Così su Facebook Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, che questa mattina a Barberino di Mugello (Firenze) ha preso parte alla cerimonia di apertura del tratto a tre corsie dell’A1 da Barberino a Firenze Nord.

Sul social network Giani ha anche ringraziato “tutte le centinaia di lavoratrici e lavoratori che hanno reso possibile la realizzazione della galleria più grande d’Europa che collega l’Autostrada del Sole da Barberino a Firenze Nord”.

Le tre nuove corsie dell’A1 rappresentano “una modernizzazione, un’innovazione molto importante per la Toscana, anche perché si accompagnerà a tutta una serie di opere complementari”, ha sottolineato Giani, a margine dell’inaugurazione.

“Si apre un percorso che vede quattro corsie interamente destinate alla distanza da Firenze a Bologna – ha aggiunto – Saranno una per una riqualificate come è stato fatto per il tratto delle tre corsie intorno a Firenze”.