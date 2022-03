Gestire un business da casa: come la propria attività può influire sui consumi domestici

In questi ultimi anni sono molte le persone che decidono di avviare e gestire un proprio business da casa. La pandemia ha fatto capire a molti che il digitale rappresenta la via da seguire, con lo smart working oramai protagonista assoluto.

I business avviabili e gestibili a livello domestico sono davvero tanti, e consentono di raggiungere la piena indipendenza economica nel massimo del comfort.

Oggi approfondiremo alcune info relative all’impatto che queste attività hanno sui consumi di casa, dato che si tratta di uno dei principali aspetti da mettere in conto.

Come gestire un business da casa creandosi una rendita

Per prima cosa, bisogna analizzare le proprie capacità e i propri talenti e optare per un’attività che sia coerente con questi ultimi.

In alternativa si può investire nella propria formazione, come sempre da casa, acquistando vari corsi online professionali. Bisogna ovviamente valutare il mercato e l’attuale concorrenza, per trovare delle soluzioni per differenziarsi e per crearsi un proprio pubblico di riferimento.

È chiaro che serve studiare tutti gli aspetti fiscali legati all’avvio di un’attività, sia essa da freelance o creando una società. Inoltre, come anticipato poco sopra, è opportuno calcolare i costi di avvio e anche quelli di gestione, comprese le utenze domestiche.

Qui si può risparmiare optando ad esempio per le offerte luce e gas di VIVI energia, che danno la possibilità di trovare un’opzione adatta per le proprie abitudini di consumo, così da contenere le spese.

È importante perché, ad oggi, i costi energetici in casa impattano di più rispetto al recente passato, per via dell’aumento dei prezzi delle risorse energetiche. Infine, è utile studiare i concorrenti per vedere quali sono gli aspetti che hanno reso vincenti le loro strategie di business.

Esempi di business online da avviare nel 2022 da casa

Ci sono diverse idee di business che possono rivelarsi particolarmente fruttuose, e che è possibile avviare da casa, a patto di avere le giuste competenze in materia.

Si fa ad esempio riferimento ad attività digitali 2.0 come il social manager, il SEO specialist, l’e-commerce manager, il web designer o lo sviluppatore di app. Meritano una citazione anche altre attività come il copywriting e il ghostwriting, ottime per chi ha esperienza e talento nella scrittura.

Il blogging è un’altra attività potenzialmente molto proficua per chi si affaccia online, dato che può essere monetizzata attraverso le affiliazioni, le partnership dirette con marchi specifici o con le pubblicità.

È opportuno menzionare anche altre attività online come il dropshipping, che consente di creare un sistema di e-commerce senza per questo avere a disposizione dei magazzini. Infine, meritano una menzione anche altre attività piuttosto valide come il coaching online e la creazione di video-corsi.