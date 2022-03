Generazione Z su Rai2 con Monica Setta (26 marzo)

Un nuovo programma dedicato ai giovanissimi: Generazione Z, in onda da sabato 26 marzo alle 15 su Rai 2, condotto da Monica Setta.

Il programma di Monica Setta: le anticipazioni della prima puntata

Uno spazio volto a raccontare la generazione stretta tra pandemia e guerra in Ucraina, tra didattica a distanza, nuovi rapporti con le famiglie, la scuola e gli amici.

Sei puntate per approfondire il grado di conoscenza che esiste fra genitori e figli dei rispettivi mondi, con l’obiettivo di cogliere che cosa le ragazze e i ragazzi sanno oggi della politica, delle guerre o dell’economia.

Verranno inoltre interpellate le istituzioni per capire che cosa sono pronte a fare concretamente per i cittadini del futuro. Ospite della prima puntata il ministro per le Politiche giovanili Fabiana Dadone che racconterà tutte le novità del governo.

“Generazione Z” è un programma di Monica Setta, scritto con Giancarlo Cattaneo, Simone di Carlo e Marcello Villella. Produttore esecutivo è Anna Santopadre, mentre il regista è Francesco Ebner.

Per Monica Setta è un periodo intenso perché oltre a “Uno mattina in famiglia” su Rai1 e “Generazione Z” su Rai2, è in onda quotidianamente su IsoRadio mentre è in uscita il 31 marzo il suo ultimo libro “Italia, domani” economia, famiglie e conflitti (Rai Libri).

“C’è un filo conduttore tra la TV e il libro” dice Monica Setta “racconto nel libro la grande occasione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e come sarà il futuro dei nostri figli tra ambiente, economia, famiglie allargate e lavoro”.