FXORO, torna l’iniziativa “Led It Know” per Roma-Lazio

(Adnkronos) – Dopo il successo del 2021, la società di trading ripropone i messaggi a bordo campo in occasione del derby romano.

Limassol, 11/03/2022. Scrivere un messaggio ad una persona cara, e vederlo proiettato allo stadio durante l’attesissimo derby Roma-Lazio. È “Led It Know”, l’iniziativa messa in campo da FXORO per un coinvolgimento a 360° dei tifosi e degli utenti.

Partecipare è semplicissimo: si scrive il messaggio che si intende inviare, senza eccedere i 70 caratteri, e lo si manda insieme ad una propria foto via WhatsApp al numero 333.23.71.082. Il messaggio dovrà essere accompagnato da un breve testo, che spieghi perché lo si vorrebbe vedere sul Led. Per prendere parte all’iniziativa, e per sperare d’essere selezionati, c’è tempo fino al 15 marzo.

Una dichiarazione d’amore, un gesto d’amicizia, una richiesta di perdono o le proprie scuse: ognuno potrà scrivere il suo personalissimo messaggio. I più meritevoli appariranno sui led a bordo campo la sera del 20 marzo, e potranno essere visti non solo da chi è presente al derby ma anche dagli spettatori collegati a DAZN. Perché, se i modi per inviare un messaggio sono molti, con “Led It Know” di FXORO si ha a disposizione una vetrina prestigiosa. Quella di una gara tra le più attese d’Italia che, dopo lo stop dovuto alla pandemia e la successiva chiusura degli stadi, torna in presenza. E si avvia verso il sold-out.

I tifosi attesi all’Olimpico per Roma-Lazio sono 48.000. E, a seguire la partita in diretta su DAZN, saranno tra i 5 e i 6 milioni d’utenti. Numeri importanti, che regalano al messaggio trasmesso sui led una significativa portata nazionale.

Cos’è FXORO



Premium Partner di A.S. Roma, FXORO nasce nel 2012 su iniziativa di un imprenditore del mondo della finanza, deciso a creare un approccio innovativo al mondo del trading. Oggi, FXORO è un punto di riferimento per i trader in cerca d’esperienze efficaci e di condizioni di trading dirette. Con la sua ampia gamma di prodotti nei mercati FX e CFD, le migliori tecnologie e un servizio clienti tra i migliori del settore, FXORO consente di raggiungere il massimo potenziale di trading proteggendo i suoi clienti (attraverso strumenti quali la protezione dal saldo negativo e la gestione attenta dei rischi).

