Fotolibro, per un regalo o per conservare i tuoi ricordi più importanti

Negli ultimi anni la fotografia è cambiata moltissimo grazie alla diffusione sempre più ampia degli smartphone che consentono di catturare immagini di altissima qualità. Oggi chiunque possiede sul cellulare o sul pc centinaia di foto che spesso purtroppo, non vengono stampate. I ricordi vengono mostrati agli amici o ai parenti semplicemente dallo schermo del pc, ma questa modalità risulta spesso scomoda.

Cosa fare? Si possono creare degli album fotografici fisici, i famosi fotolibri che hanno una qualità superiore rispetto agli album e tantissimi vantaggi.

Cos’è un fotolibro

Un fotolibro è un volume di fotografie in cui sono contenute delle immagini. Si può creare per ricordare le vacanze estive oppure una gita, ma si possono anche dedicare ai propri figli, a una recita scolastica oppure un evento importante come un matrimonio.

La personalizzazione dunque è massima. Si può scegliere tutto, dalla copertina o al tipo di carta da utilizzare per realizzare le stampe. Il risultato finale è garantito grazie alla stampa di qualità professionale, su ottimi supporti. In questo modo le foto del libro manterranno nel tempo la loro bellezza.

Fotolibro: perché crearlo

Il fotolibro è dunque un album fotografico che presenta moltissimi vantaggi. Non c’è il rischio che gli scatti vengano cancellati, inoltre è possibile sfogliarli da soli oppure in compagnia, mettendoli da parte in libreria oppure in salotto.

Come creare un fotolibro

Se si progetta un fotolibro online l’operazione è molto semplice. Non serve avere dimestichezza con i programmi di fotoritocco o stampa, ma basta seguire passo dopo passo le istruzioni. In questo modo si otterrà un prodotto ottimo. Dopo aver selezionato le foto da inserire nel volume, sarà necessario migliorarne la qualità e impaginarle, rifinendo il fotolibro in tutte le sue parti.

Quale fotolibro scegliere

Quando si progetta un fotolibro online si hanno a disposizione moltissime opzioni legate a dimensioni e formati. Tutto è legato all’esigenza per cui si decide di ideare il libro fotografico. Chi vuole ideare un volume dedicato alla festa o alla nascita di un figlio, ad esempio potrebbe ideare un volume con le dimensioni di un piccolo quaderno. Chi invece desidera ricordare un viaggio alle Maldive, potrebbe scegliere di dare spazio alle immagini panoramiche che ha caratterizzato delle esperienze indimenticabili. I formati disponibili, per fortuna, sono moltissimi. Infatti si possono scegliere le dimensioni finali del libro, come pure il numero delle pagine.

Le possibilità di personalizzazione sono tantissime. La cover può essere in tinta unita oppure illustrata con una particolare fotografia. Le varie pagine possono contenere immagini fuse ed è possibile inserire uno sfondo, che permetta alle fotografie di risaltare al massimo.

Prima di dare il via alla stampa solitamente è consigliabile controllare più volte quello che è stato creato in modo da non avere poi dei ripensamenti. Inoltre è possibile salvare il progetto, scegliendo poi di farlo stampare più volte e utilizzandolo come regalo.

I tipi di fotolibro

Esistono principalmente due tipologie di fotolibro: quello classico e quello moderno. Il primo prevede una qualità elevata di stampa, pagine sottili in cui incollare foto artistiche e una rilegatura al centro ben visibile. Il secondo ha dimensioni inferiori, pagine di spessore maggiore e una rilegatura quasi invisibile.

I fotolibri professionali solitamente sono rilegati a mano con pagine accoppiate planari e una apertura a 180°. Questo tipo di lavorazione permette di inserire le foto in doppia pagina senza il taglio al centro dando un effetto piacevole di “continuo”. Tramite gli scatti è possibile ricostruire una storia, fissando emozioni e momenti importanti. Il risultato è un album da sfogliare e commentare insieme ad amici e parenti, cogliendo la spontaneità delle immagini, ma anche godendosi un risultato completo ed eccellente, decisamente all’avanguardia.