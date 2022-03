Fotografia sul mondo del lavoro: l’operatore call center è una delle figure più ricercate

Jobtech, agenzia per il lavoro online, ha stilato un report che fotografa il mondo lavorativo nel 2021.

Ne è emerso un quadro complesso, ma comunque in ripresa. Soprattutto nel secondo semestre dell’anno, si è registrato un aumento totale del 21% degli annunci di lavoro rispetto all’anno precedente.

Sono stati evidenziati molti dati interessanti. A fronte di una crescita media delle offerte di lavoro, si registra un certo attendismo da parte degli italiani. In sostanza, chi ha un lavoro, se lo tiene stretto in attesa di tempi migliori.

Un altro dato significativo evidenzia che le donne, rispetto agli uomini, fanno più fatica a trovare lavoro. Si nota poi un divario piuttosto ampio tra Nord e Sud per quanto riguarda la domanda e l’offerta di lavoro.

Ben il 75,7% degli annunci di lavoro online proviene dal Nord-Italia, il 15,7% dal Centro e l’8,7% dal Sud e dalle Isole.

Una spaccatura giustificata dal fatto che al Centro, e soprattutto al Sud, la domanda di lavoro supera di gran lunga l’offerta.

Ecco perché, per trovare un’occupazione, vale la pena volgere lo sguardo a quelle professioni maggiormente richieste e che quindi possono offrire interessanti sbocchi lavorativi.

Tra le figure più ricercate nel 2021, e anche nel 2022, c’è l’operatore di call center, che può lavorare in modalità outbound e inbound.

Nelle telefonate outbound l’operatore telefonico contatta il cliente per proporre prodotti e servizi.

Si potrebbe pensare che questa tecnica di vendita, nota anche come cold call, cioè chiamata fredda, sia obsoleta e ormai superata.

In realtà, con le nuove tecnologie, è più facile sondare un potenziale cliente con sms ed email, per capire se è caldo e quindi chiamarlo per proporgli un acquisto o un appuntamento.

In tal caso l’operatore call center, grazie ad una serie di competenze acquisite nell’ambito della vendita e della promozione, può chiamare l’utente per provare a convertirlo in cliente.

Nell’ambito delle telefonate inbound, il call center deve invece rispondere alle chiamate in entrata di clienti che necessitano di informazioni o hanno bisogno di supporto per risolvere un problema.

Il supporto telefonico rappresenta ormai una strategia centrale nell’ambito dell’assistenza clienti, un servizio fondamentale per la fidelizzazione.

Ecco perché diverse aziende, soprattutto e-commerce che operano online, si affidano a call center capaci di gestire lamentele, rispondere alle domande più frequenti ed offrire un servizio di assistenza costante e professionale.

Da sottolineare un altro aspetto: il call center può operare anche in smart working, una tipologia di lavoro sempre più apprezzata in questo contesto lavorativo.

Un’offerta molto variegata di lavoro call center è disponibile su callcenter.it, piattaforma verticalizzata su questa figura e appartenente al gruppo Jobtech.

Le aziende possono entrare rapidamente in contatto con centralinisti, team leader, operatori inbound e outbound, bypassando tutte le operazioni per la selezione del personale che assorbono tempo e risorse preziose.

Gli stessi lavoratori possono accedere ad una serie di offerte molto variegate, per le quali candidarsi in base alle loro competenze ed esperienze.