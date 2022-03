Ford Fusion: allo studio il ritorno come SUV media

Nel corso del prossimo anno, sul mercato europeo potrebbe tornare la Ford Fusion. Riconoscibile per il design in linea con la SUV di medie dimensioni Equator destinata al mercato cinese, sostituirà sia la Mondeo che la Edge.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la prossima Ford Fusion sarà disponibile nelle declinazioni Full Hybrid da 190 CV e Plug-In Hybrid da 225 CV di potenza complessiva, entrambe a propulsione ibrida ed equipaggiate con il propulsore a benzina 2.5 aspirato a ciclo Atkinson. Inoltre, sarà prevista anche la versione Mild Hybrid, con il motore a benzina 1.0 EcoBoost sovralimentato da 155 CV di potenza.

La gamma della futura Ford Fusion comprenderà anche la configurazione Active, caratterizzata dallo stile della carrozzeria in chiave fuoristrada. Infine, non è escluso che possa essere affiancata dalla SUV coupé Evos. L’antenata Ford Fusion, invece, rappresentava la variante monovolume della coeva Fiesta, nota anche come Urban Activity Vehicle.