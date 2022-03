Finaro annuncia la sua acquisizione da parte di Shift4, leader americano nella tecnologia di pagamenti per il commercio, per il valore di 575 milioni di dollari

L’unione con Shift 4 permette a entrambe le aziende di ampliare i servizi e fornire ai commercianti a livello globale un’offerta completa e un’esperienza di processare i pagamenti multi-dimensionale diversa da tutte le altre.

TEL AVIV–(BUSINESS WIRE)–Finaro (precedentemente Credorax), il fornitore globale di pagamenti transfrontalieri e la banca con licenza completa che offre per il commercio internazionale soluzioni di pagamento semplici, oggi ha annunciato di aver stipulato un accordo con Shift4 per la sua acquisizione per il valore di $ 575 milioni di dollari. L’offerta combinata delle due aziende crea una sinergia complementare di un’ ampia gamma di strumenti di pagamento a livello globale, caratterizzata da elevata esperienza di transazioni card-present e card-not-present. Finaro e Shift4 potranno posizionarsi in modo ottimale per fornire ai commercianti di tutto il mondo la migliore soluzione di pagamenti multicanale, accanto ad alcuni dei più grandi attori del settore dei pagamenti, tra cui Adyen, Nuvei e WorldPay.

“Questa acquisizione evidenzia i nostri importanti sforzi per offrire un’esperienza commerciale unificata in tutto il mondo. L’accordo mette in mostra in modo chiaro la nostra capacità di supporto ai clienti internazionali e innovativi esistenti come SpaceX Starlink e il St. Jude Children’s Research Hospital”, ha dichiarato il CEO di Shift4, Jared Isaacman.

Finaro fornirà l’infrastruttura globale e la tecnologia all’avanguardia necessarie a incentivare le ambizioni internazionali di Shift4 per offrire un’esperienza di commercio unificato. Integrando le capacità di Finaro, Shift4 sarà in grado di ampliare i servizi attualmente offerti dall’azienda in tutto il mondo, tra cui la sua soluzione POS SkyTab di nuova generazione, la piattaforma eCommerce Shift4Shop e l’offerta VenueNext per gli stadi. Shift4 è dotata di oltre 425 integrazioni software e può contare su un portafoglio di più di 200.000 clienti impegnati nel commercio, la maggior parte dei quali opera a livello multinazionale, prospettandosi immediate opportunità internazionali come risultato di questa acquisizione.

“Questa acquisizione dimostra che siamo stati in grado di realizzare ciò che ci eravamo prefissati: creare strumenti per processare dei pagamenti affidabili che sono realmente illimitati in termini di portata e di scala. La realizzazione di questo obiettivo nel modo più concreto è l’applicazione della nostra tecnologia al programma Starlink di SpaceX e ad altri simili, offrendo al contempo ai nostri commercianti e partner in tutto il mondo una più ampia gamma di prodotti e servizi. Siamo quindi entusiasti di unirci al team di Shift 4,” ha dichiarato Igal Rotem, CEO di Finaro.

Per ulteriori informazioni su questa acquisizione, visita la sezione presentazioni del sito web di Investor Relations di Shift4 qui.

