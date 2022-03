Film in streaming: i candidati agli Oscar 2022

Cresce l’attesa per la Notte degli Oscar 2022. L’evento, che assegna l’iconica statuetta dorata, sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Now a partire dalla mezzanotte tra domenica 27 marzo e lunedì 28.

A tal proposito, il portale Justwatch ha stilato la top 7 dei film candidati all’Oscar visibili in streaming sulle principali piattaforme.

Rispetto alla settimana precedente, c’è stato solo qualche movimento tra i primi 3. King Richard è diventato il candidato più popolare per il miglior film mentre Belfast è sceso in terza posizione. Il titolo di AppleTV+ “CODA” ha mantenuto una solida posizione al secondo posto.

Questo il podio del periodo che va dal 28 febbraio all’11 marzo. A completare la classifica troviamo The Power of Dog e Dune, rispettivamente in quarta e quinta posizione. A seguire Nightmare Alley e Don’t Look Up.