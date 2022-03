Film e serie tv streaming: i più visti di febbraio 2022

Film e serie tv streaming: oggi vi parliamo di quelli più visti a febbraio 2022. I dati sono forniti dal portale Justwatch che ha stilato le top 10 relative ai dati del nostro paese.

Dati e numeri che, ovviamente, si basano sulle principali piattaforme come Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, Timvision, Now, Sky Go e Infinity.

Film più visti a febbraio 2022

Ghostbusters – Legacy è il film più visto del mese, seguito da Freaks out e Venom – La furia di Carnage.

Serie tv più viste a Febbraio 2022

Sherlock è la serie tv più vista del mese appena concluso. Sul podio troviamo poi l’amica geniale e L’attacco dei giganti.