Fiat X1/9: mezzo secolo per la piccola spider italiana

Cinquant’anni fa, al Salone di Torino del 1972, fu svelata la spider Fiat X1/9. Tra le caratteristiche tecniche figurava il motore trasversale 1300 a benzina da 75 CV di potenza, in posizione centrale posteriore. Il design della carrozzeria, in stile “targa” con il tettuccio rigido rimovibile, fu disegnata da Marcello Gandini dell’atelier Bertone.

Riconoscibile anche per i fari anteriori a scomparsa, la Fiat X1/9 fu prodotta presso la Carrozzeria Bertone di Grugliasco (TO). La prima evoluzione risale al 1978, con la versione Five Speed che prevedeva il propulsore 1500 a benzina da 85 CV di potenza abbinato al cambio manuale a cinque marce.

Dal 1982 fu commercializzata come Bertone X1/9, la cui gamma comprendeva anche la declinazione In con la carrozzeria bicolore. Nel 1986, invece, fu proposta nella configurazione unificata. Dopo la versione speciale Gran Finale destinata al mercato statunitense, è uscita definitivamente di scena nel corso del 1989.