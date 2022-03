Festa della Donna: perché la mimosa ne è diventata il simbolo?

Ogni anniversario o evento speciale viene commemorato con un fiore. I doni floreali racchiudono sempre un significato speciale e, per questo, vengono adottati in determinate occasioni.

Rappresentano un regalo sempre gradito e non passano mai di moda. Ogni ricorrenza è associata ad un simbolo e l’emblema della Giornata internazionale dei diritti della donna è rappresentato dalla mimosa.

Questo fiore è divenuto il protagonista assoluto delle celebrazioni che si tengono ogni anno l’8 marzo.

Incarna la rinascita della natura dopo i rigidi mesi invernali ed esprime tutta la voglia di rivalsa del genere femminile.

Scopriamo quali sono i motivi hanno reso la mimosa il simbolo della festa dedicata alle donne.

8 Marzo: origine e storia della ricorrenza che celebra il genere femminile

La Giornata internazionale dei diritti della donna è nata per ricordare tutte le conquiste e le discriminazioni subite nel corso della storia.

Molte persone si sono battute per i diritti sociali, economici e politici negati da una società maschilista che imponeva dei dogmi misogini. L’uguaglianza dei sensi ha mobilitato tantissime donne in tutto il mondo, ma la violenza di genere resta ancora uno dei problemi principali per la maggior parte dei paesi.

L’idea di una data dedicata alla donna, alle sue lotte e al suo ruolo all’interno della società è maturata nel 1907 al VII Congresso della II Internazionale socialista di Stoccarda.

Durante la riunione i partecipanti votarono a favore del suffragio universale e due anni dopo Corinne Brown, presiedette per la prima volta una conferenza divenuta nota come il Woman’s Day.

Le iniziative per sostenere il voto femminile si moltiplicarono e nel 1909 venne celebrata la prima giornata ufficiale della donna negli Stati Uniti. L’evento venne accolto con molto entusiasmo e in Europa ogni Partito socialista adottò una data diversa per il proprio paese.

La prima guerra mondiale interruppe tutte le attività politiche, ma durante la terza Conferenza internazionale di San Pietroburgo, tenutasi l’8 marzo 1917, si scatenò una grande manifestazione contro lo zarismo.

Questa data entrò prepotentemente nell’immaginario comune e nel 1921 venne scelta per rappresentare tutte le donne che avevano sostenuto il suffragio universale e altre battaglie sindacali.

Perchè la mimosa è diventata il simbolo floreale della Giornata Internazionale della Donna?

Prima di comprendere quali motivi hanno sostenuto l’associazione tra il fiore e l’evento bisogna innanzitutto sfatare un mito. La mimosa è un arbusto e non un fiore come molti erroneamente credono.

Nella fattispecie si tratta di un’acacia australiana che ha trovato in Italia le condizioni ideali per prosperare. I rami di questa pianta vengono utilizzati come fiori festa della donna ogni 8 marzo. La scelta è ricaduta sulla mimosa per diversi motivi:

Rappresenta nel linguaggio dei fiori la femminilità

È un segno di rinascita perché sboccia in primavera al termine della stagione invernale

Esprime libertà, sensibilità e autonomia

Cresce spontaneamente ed è facile da reperire

Ecco perché ogni anno la mimosaviene utilizza per celebrare la festa della donna. Tutti possono realizzare un buon mazzo, ma per fare bella figura è consigliabile il contributo di un professionista. Il bouquet ideale è disponibile presso il sito web specializzato nella creazione di mazzi unici e originali. L’utente può scegliere la composizione floreale migliore per celebrare la donna, i suoi diritti e le sue conquiste.