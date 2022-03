Fatto da mamma e papà: la puntata del 12 marzo

Per la settima puntata di Fatto da mamma e da papà, in onda sabato 12 marzo alle 12 su Rai 2, Flora Canto ospiterà nella sua cucina l’attrice Justine Mattera e il conduttore tv ed ex rugbista Andrea Lo Cicero.

Come sempre insime ai personaggi famosi si scopriranno ricette, piccole confessioni e consigli sull’alimentazione dei più piccoli.

Ad aprire la puntata sarà Justine Mattera che si cimenterà nella preparazione della versione dolce e della versione salata della colazione americana per antonomasia: i pancakes. Il corretto consumo dei dolci è l’argomento affrontato da Gianluca Mech e il Dottor Lorenzo Cenci all’interno della rubrica dedicata alla corretta alimentazione.

Il super papà Andrea Lo Cicero, dismessi gli abiti di campione di rugby, ha indossato quelli di appassionato di cucina e ha preparato insieme a Flora un gustosissimo polpettone di patate ripieno. Per concludere in dolcezza la pastry chef Francesca Minnella mostrerà al pubblico come preparare delle deliziose Madeline alla zucca.