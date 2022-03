F1 Gp Bahrain 2022, Ferrari di Leclerc in pole position

(Adnkronos) – La Ferrari di Charles Leclerc in pole position nel Gp del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale 2022 di Formula 1. La rossa di Charles Il monegasco si è imposto nelle qualifiche con il tempo di 1’30”558 precedendo il campione del mondo in carica Max Verstappen con la Red Bull (+0″123) e l’altra Ferrari di Carlos Sainz (+0”129). Lo spagnolo aprirà la seconda fila completata dalla Red Bull del messicano Sergio Perez che precede in griglia la Mercedes di Lewis Hamilton quinta. Completano la top ten l’Alfa Romeo di Valtteri Bottas seguito da Magnussen, Alonso, Russell e Gasly.