F1 2022, Leclerc vince Gp Bahrain e Sainz secondo: doppietta Ferrari

(Adnkronos) – Charles Leclerc con la Ferrari vince il Gp del Bahrain, prima gara del Mondiale F1 2022. Carlos Sainz si piazza secondo e completa la straordinaria doppietta del Cavallino. Alle spalle delle rosse, la Mercedes dell’inglese Lewis Hamilton. Disastro Red Bull. Il campione del mondo Max Verstappen deve ritirarsi a 3 giri dalla fine, mentre Sergio Perez deve rallentare e dire addio ai sogni di podio. Alle spalle di Hamilton, l’altra Mercedes guidata da George Russell. A Leclerc va anche il punto addizionale per il giro più veloce della gara.

L’exploit consente alla scuderia di Maranello di tornare alla vittoria dopo 2 anni e mezzo. Il digiuno, per la precisione, è durato 903 giorni. Per trovare un’altra doppietta rossa bisogna tornare addirittura al 2010, anche in quel caso l’en plein venne realizzato sull’asfalto del Bahrain. “Sono davvero felice. Gli ultimi due anni sono stati difficili per il team, sapevamo che questa sarebbe stata una grande opportunità per noi ed i ragazzi hanno fatto un lavoro incredibile consegnandoci e costruendo questa macchina fantastica. Siamo partiti nel modo migliore con pole, vittoria, giro veloce, doppietta con Carlos, non avrei sperato di meglio: incredibile essere tornati al top”, esulta Leclerc, abile a resistere agli attacchi di Verstappen. “Ho cercato di gestire la situazione in modo intelligente, sono felice che abbia funzionato la strategia”.