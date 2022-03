Esperienza con Huawei freeBuds pro

Gli auricolari wireless FreeBuds pro sono disponibili in tre colori nell’aspetto: Silver Frost, Black Carbon Crystal e Ceramic White. La forma della custodia di Huawei Freebuds pro è come dei ciottoli. Il guscio ha un design delicato e lucido, ma ha una buona resistenza all’usura.

Il logo Huawei sul retro è davvero molto bello da vedere e lo stile e il design nero sono di fascia alta e sembrano degni di questo prezzo a prima vista.

Huawei FreeBuds pro adotta un design in-ear anziché il design semi-in-ear della generazione precedente, che migliora la riduzione del rumore in modo più efficace. I tasti del pianoforte in bianco e nero sono ispirati e il design rigido in stile cubo consente alle persone di sapere a colpo d’occhio che si tratta di un prodotto Huawei. Il peso di una singola cuffia è di soli 6,1 grammi, il che non è gravoso, sia che si tratti di andare e tornare dal lavoro in metropolitana o di fare esercizio fisico leggero.

Il set include due gommini e un design di tipo M attaccato ad essi. Il materiale è morbido, quindi puoi scegliere gli auricolari più adatti in base alla tua situazione e fornire un uso più confortevole su richiesta.

Riduzione intelligente del rumore

Parlando di riduzione del rumore, FreeBuds pro utilizza tre microfoni ad alta sensibilità e bobine dinamiche stazionarie di grande ampiezza da 11 mm e un sensore di impronte digitali vocale osseo con oltre 500 tipi di componenti di precisione all’interno, che possono captare accuratamente il suono ambientale esterno, ottenere un massimo eccellente livello di riduzione del rumore di 40dB e supportano l’effetto ibrido della riduzione attiva del rumore.

FreeBuds pro aggiunge anche una doppia modalità di trasmissione trasparente, anche se indossi le cuffie, puoi sentire i suoni ambientali circostanti e non devi toglierti le cuffie, devi solo impostarle nell’app Smart Home.

Funzionalità di esperienza intelligente per iniziare

Va notato qui che Huawei FreeBuds pro non ha bisogno di scaricare un’altra applicazione. Quando è aperto e connesso, può regolare la cancellazione del rumore, controllare il consumo energetico e le funzionalità di aggiornamento del firmware nell’app Smart Home. In una sola settimana di utilizzo, l’autore ha ricevuto tre aggiornamenti, migliorando ogni volta la qualità del lavoro.

Oltre alla funzione di eliminazione del rumore, mi piace la funzione di doppia connettività completa di FreeBuds pro. Tutti spesso devono smaltire il cellulare e il computer mentre guidano o lavorano nella vita quotidiana. In passato, doveva spesso cambiare le cuffie avanti e indietro. Con FreeBuds pro, la sua esclusiva doppia connessione quad dual-mode non ha più bisogno di passare avanti e indietro, il che è molto conveniente.

Le cuffie sono comunque adatte per ascoltare le canzoni, anche se in commercio è possibile cambiare le canzoni premendo, non c’è modo di regolare il volume. Basta scorrere verso l’alto o verso il basso la manopola del cambio per regolare il volume, molto più comodo che estrarre il telefono ogni volta. Altri controlli gestuali possono essere controllati facendo riferimento alle istruzioni nella vita intelligente.

Il problema della durata della batteria è anche molto preoccupante per me come utente normale. Ma FreeBuds pro ha raggiunto un massimo di 30 ore di durata della batteria, un ascolto di un brano per disabilitare la cancellazione del rumore per 7 ore e abilitare la cancellazione del rumore per 4 ore. Nei test effettivi dopo aver eseguito a pieno carico per 1 ora, puoi comunque guardare 3 ore di film a casa con il 10% di carica residua.

Oltre a supportare la ricarica rapida cablata, FreeBuds pro supporta anche la ricarica super veloce wireless, che può essere ricaricata inversa sui telefoni cellulari Huawei e può essere ricaricata fino al 30% (cablata) in 10 minuti.

Le cuffie Huawei FreeBuds pro non solo hanno un bel design all’esterno, ma sono anche un ponte perfetto tra varie funzioni di cancellazione del rumore e un software intuitivo all’interno. Risponde bene alle esigenze e alle abitudini dell’utente. Questo è un ottimo auricolare con pochissimi circuiti di cortocircuito.