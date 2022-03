Epicor premia l’eccellenza dimostrata dai suoi partner internazionali all’edizione del 2022 della conferenza Momentum

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Epicor, fornitore di portata globale di software aziendale specifico per settore sviluppato allo scopo di favorire la crescita delle attività commerciali, ha annunciato in data odierna i vincitori del suo Premio per l’eccelenza per i partner (Partner Excellence Award) in occasione dell’edizione del 2022 della conferenza per i partner Momentum (Momentum Partner Conference).

Giunto alla sua sesta edizione, l’evento rende omaggio ai partner di settore che si sono contraddistinti per il loro eccezionale impegno alla crescita delle attività di Epicor fornendo ai clienti soluzioni innovative e tecnologia cloud.

“Quest’anno abbiamo ricevuto un numero record di candidature e i nostri partner hanno superato tutte le aspettative continuando a dare dimostrazione di competenze robuste e di un forte spirito di innovazione nel fornire assistenza ai nostri clienti” ha dichiarato Paul Flannery, vicepresidente della divisione canali di vendita internazionali presso Epicor.

I partner sono stati premiati, nel corso di una cerimonia virtuale, per i traguardi raggiunti in cinque diverse categorie dando dimostrazione di eccellenza in termini di competenze settoriali, trasformazione aziendale, trasformazione sul cloud e prestazioni aziendali generali. Tra i vincitori compaiono:

Premio Esperto del settore (Industry Specialist Award): Finsoft Consulting Sdn Bhd è stata insignita del premio Esperto del settore per aver fornito la Migliore soluzione della categoria a un suo cliente, un prestigioso fornitore di guanti in gomma che aveva difficoltà a tenere il passo con la crescita esponenziale della domanda del mercato. Il team ha personalizzato una suite di soluzioni di Epicor che ha permesso di risolvere i problemi altrimenti non risolvibili utilizzando altri sistemi di pianificazione delle risorse aziendali. L’integrazione ha consentito al cliente di quadruplicare la propria quota di mercato in un settore d’importanza vitale.

Premio per la trasformazione aziendale (Business Transformation Award): Grand Target Information Technology Ltd si è aggiudicata il premio nella categoria Trasformazione aziendale dopo aver accompagnato i propri clienti lungo l’intero percorso verso l’Industria 4.0, coinvolgendoli in un’esperienza di gestione dei cambiamenti completa. Il team ha migliorato il flusso di lavoro aziendale dei propri clienti tramite l’apertura di catene di dati sui sistemi di pianificazione delle risorse aziendali (Enterprise Resource Planning, ERP), sistemi di gestione del ciclo di vita del prodotto (Product Lifecycle Management, PLM), sistemi di esecuzione della produzione (Manufacturing Execution System, MES) e sistemi di gestione del magazzino (Warehouse Management System, WMS) integrando soluzioni a livello di modulo e facendo migrare il cliente a uno stabilimento intelligente di gemelli digitali completamente integrato.

Premio per la trasformazione sul cloud (Cloud Transformation Award): il Premio per la trasformazione del cloud è andato a Panamax Infotech Ltd, il cui giro d’affari ora deriva per l’80% da nuovi account cloud aggiudicandosi contratti in un periodo caratterizzato da condizioni di mercato difficili e transazioni di portata sempre più ampia. Panamax ha inoltre acquisito il primo cliente cloud per conto di Epicor in India che diverrà operativo tra meno di sei mesi.

Premio Stella nascente (Rising Star Award): il premio Stella nascente è andato quest’anno a Clear Business Outcome Ltd che è stata scelta per la sua crescita significativa conseguita attraverso un approccio regionale e le sue competenze sia in termini settoriali sia di piattaforma tecnologica, per i suoi esclusivi programmi di generazione della domanda ‘Engine for Growth’, nonché la sua trasformazione da impresa di consulenza ad azienda basata su un modello operativo end-to-end basato sulle vendite.

Premio Partner internazionale dell’anno (International Partner of the Year Awar): la costanza delle sue prestazioni nel corso degli anni ha fatto guadagnare ad Aspera Solutions l’ambito premio Partner internazionale dell’anno per aver registrato un tasso di crescita annuo robusto e costante in tutte le aree strategiche di Epicor: cloud, nuovi account chiave, migrazioni e vendite di soluzioni di componenti aggiuntivi e piattaforme su entrambe le piattaforme Kinetic e Prophet 21.

“Ci congratuliamo con Aspera e con tutti i vincitori dei nostri premi! Ad Epicor preme molto riconoscere i contributi apportati dai suoi partner ai traguardi raggiunti e al successo riscosso a livello internazionale. Ringraziamo tutti per il duro lavoro e la profonda dedizione auspicando di accelerare il nostro successo nei prossimi 12 mesi” ha commentato Andy Coussins, vicepresidente senior e direttore delle operazioni internazionali presso Epicor.

