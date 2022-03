ENCANTO: il film Walt Disney vince l’Oscar come “miglior film d’animazione”

Alla 94° edizione degli Academy Awards ha trionfato “Encanto”, il film Walt Disney Animation Studios, nella categoria “Miglior film d’animazione”.

Durante la cerimonia è stata cantata live per la prima volta in televisione, la hit “We don’t talk about Bruno”, che ha conquistato le classifiche mondiali e virale sul web.

Sul palco i membri del cast, Adassa, Stephanie Beatriz, Mauro Castillo, Carolina Gaitan e Diane Guerrero assieme alle star della musica latin Becky G e Luis Fonsi. Si è trattata della prima performance televisiva del brano scritto da Lin-Manuel Miranda, che era a sua volta in lizza nella categoria “miglior canzone originale” con “Dos Oruguitas”, sempre tratta da “Encanto”.

L’artista Sebastiàn Yatra si è esibito, infine, con “Dos Oruguitas” sempre durante la cerimonia, tenutasi ieri sera al Dolby Theatre a Ovation Hollywood.