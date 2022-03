Ecolegno System: “Le case in legno sono la risposta ‘green’ a cemento e mattoni, in campagna ma anche in città”

(Adnkronos) – L’azienda calabrese guarda al futuro e offre soluzioni innovative ed ecosostenibili, rivolgendosi a una fetta di mercato sempre più importante, esigente e preparata

Reggio Calabria, 23 marzo 2022. “Le case in legno sono soluzioni abitative in grado di fornire notevoli vantaggi sotto diversi aspetti: costruttivo, ecologico, economico e funzionale”, afferma Arcangelo De Moro, amministratore della Ecolegno System di Cittanova in provincia di Reggio Calabria. “Costruire una casa in bioedilizia significa affrontare un processo diverso da quello di una tradizionale abitazione in muratura, in quanto diverso è il materiale strutturale e diversi sono gli step di lavorazione che porteranno ad avere l’abitazione chiavi in mano. Una scelta sostenibile non solo per chi vive in campagna o desidera uno chalet da sogno in alta montagna – spiega De Moro – impiegare il legno per realizzare la propria abitazione può essere davvero la risposta alternativa a cemento e mattoni, anche in città. L’obiettivo delle case in legno moderne è quello di arrivare, entro pochi anni, ad abbattere totalmente la richiesta energetica esterna cercando il più possibile di autoprodurre risorsa”.

L’estrema versatilità architettonica del legno, unita alla competenza maturata in oltre vent’anni di esperienza, rende ogni casa realizzata da Ecolegno System unica ed esclusiva, creata ‘su misura’ per ogni cliente. L’azienda calabrese guarda al futuro e offre soluzioni innovative ed ecosostenibili, rivolgendosi a una fetta di mercato sempre più importante, esigente e preparata, operando nel settore Green Building sia pubblico che privato su tutto il territorio nazionale.

“Nelle nostre proposte la tecnica e la sostenibilità si uniscono al design e al comfort abitativo. La scelta di materiali biocompatibili certificati è dettata dalla volontà di promuovere ‘strutture abitative green’ che tutelino e migliorino la salute delle persone, in risposta a un bisogno specifico: rispettare l’ambiente e sprecare meno risorse”, sottolinea De Moro. “Le case prefabbricate in legno sono infatti ben isolate sia dal punto di vista acustico che termico, sono resistenti al fuoco e sono antisismiche, risultando vantaggiose dal punto di vista energetico anche grazie alla possibilità di montaggio di pannelli fotovoltaici. Se la posa della struttura prefabbricata è stata eseguita con attenzione – prosegue – non vi è il rischio che subiscano cambiamenti con il passare del tempo. Inoltre, richiedono i medesimi permessi e autorizzazioni di una casa in cemento e hanno tempi di cantiere inferiori rispetto alle abitazioni tradizionali in muratura”.

Grazie a un team di prim’ordine, Ecolegno System interviene e segue ogni fase occupandosi della progettazione, della realizzazione, della messa in opera e dell’assistenza con professionalità e rapidità, affinché il prodotto finale sia realizzato a regola d’arte.

Contatti: https://www.ecolegnosystem.it/