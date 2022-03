E-sport, raggiunto importante accordo

Il comitato promotore per gli E-sport e Giotto Group, distributore del brand 4+ Nutrition (Integratori sportivi alimentari MADE IN ITALY), si danno la mano.

Si tratta di un accordo molto importante per gli sportivi che competeranno nella nuova disciplina che sta per arrivare nel medagliere olimpico a Las Vegas 2028 (solo pochi giorni fa a Roma la sigla del protocollo di intesa con il Comitato promotore relativo agli sport virtuali).



“La scienza dietro la passione per lo sport”, si legge sul sito ufficiale di 4+ Nutrition. La formula vincente sarà in grado di combinare qualità degli ingredienti selezionati, avanzate tecnologie produttive ed estrema affidabilità. Un vero toccasana per gli sportivi.

La scelta importante da parte di Giotto Group di sposare il mondo degli sport virtuali è data dalla volontà di orientarsi al futuro con prodotti all’avanguardia e rigorosamente MADE IN ITALY.

Il nostro partner “4 Plus Nutrition ” vanta una vasta gamma di integratori sportivi e non, grazie ad un forte team dedicato alla ricerca & sviluppo, orientati non solo al mondo dello sport ma anche al benessere psicofisico (focus, concentrazione ecc).

“L’obiettivo è quello di raggiungere la maggior parte degli atleti e gamers con prodotti specifici di assoluta qualità, grazie ad una distribuzione capillare su tutto il territorio nazionale” commenta Matteo Braggio, CEO di Giotto Group.

“Crediamo nel MADE IN ITALY come missione presente e futura, come crediamo allo stesso modo nell’evoluzione degli sport virtuali a livello nazionale: il nostro accordo col comitato SVI è quindi di fondamentale importanza per la diffusione di queste nuove importanti realtà”.