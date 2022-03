DXC lascerà la Russia – Farà donazioni pari al 200% di quelle dei dipendenti

ASHBURN, Va.–(BUSINESS WIRE)–DXC Technology condanna l’aggressione ingiustificata da parte del governo russo che sta causando morti, feriti e sfollati tra la popolazione civile innocente dell’Ucraina. DXC è a fianco di ogni persona, azienda e governo nel mondo che chiede la fine immediata di questo attacco ingiusitificato dell’Ucraina.

Attualmente, la nostra priorità assoluta è prenderci cura dei nostri colleghi nella regione. Il nostro team dedicato DXC lavora continuamente per fornire alloggio, aiuti economici e sanitari e assistenza per ricollocare i nostri colleghi e le loro famiglie.

A causa dell’aggressione da parte del governo russo, abbiamo interrotto le nostre attività in Russia e ci siamo impegnati a lasciare questo mercato. Abbiamo circa 4.000 colleghi in Russia e li stiamo sostenendo in questo momento del bisogno. Continuiamo a sostenere e mantenere la stretta conformità con tutte le sanzioni applicabili contro la Russia.

Coerentemente alla nostra strategia “People-first”, DXC sta effettuando donazioni di entità pari al 200% di quelle dei collaboratori per gli sforzi umanitari della Croce Rossa, che comprendono il supporto economico diretto ai nostri colleghi colpiti dalla situazione. Ci prendiamo cura di tutto il nostro personale, a prescindere dalla loro nazionalità o dal paese di origine.

Continueremo a valutare la situazione e prendere le misure necessarie, sfruttando la forza del nostro team globale per aiutare a ridurre al minimo qualsiasi impatto sui nostri colleghi e clienti DXC.

Informazioni su DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) aiuta le aziende globali a realizzare i loro sistemi e operazioni di importanza critica modernizzando l’informatica, ottimizzando le architetture dei dati e assicurando la sicurezza e la scalabilità nei cloud pubblici, privati e ibridi. Le più grandi aziende al mondo si affidano a DXC per realizzare servizi nella Enterprise Technology Stack finalizzati a guidare nuovi livelli di prestazioni, competitività ed esperienza clienti. Per maggiori informazioni su come forniamo eccellenza ai nostri clienti e colleghi visitare il sito:DXC.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

