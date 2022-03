Domenica in: la puntata di oggi (13 marzo)

Domenica 13 marzo, dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la ventiseiesima puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier.

Ospiti e anticipazioni della puntata

Tanti gli ospiti in studio e in collegamento.

La puntata aprirà con uno spazio informativo sugli sviluppi della guerra in Ucraina con in collegamento la Direttrice del Tg1 Monica Maggioni: con lei Alberto Matano.

Riccardo Cocciante si esibirà in studio in una originale versione di “Ave Maria Pagana” tratta da ‘Notre Dame de Paris’.

Lo stesso Cocciante poi nel corso della puntata tornerà per presentare la nuova edizione dell’opera ‘Notre Dame de Paris’ che proprio quest’anno celebra 20 anni di successi nel mondo, per poi in chiusura esibirsi al pianoforte con alcuni dei suoi brani più conosciuti.

Amanda Lear torna in tv per raccontarsi in un’ampia intervista sulla sua carriera, i suoi amori e i suoi successi in Italia e in Francia.

Gemma Calabresi Milite vedova del Commissario Calabresi, torna a ‘Domenica In’ per riprendere l’intervista con Mara Venier e presentare il libro “La crepa e la luce” nel quale racconta la sua vita di mamma e di moglie al fianco del marito ucciso a Milano duranti gli anni di piombo il 17 maggio 1972.

Matteo Bocelli si esibirà con il suo ultimo singolo ‘Dimmi’ scritto con Mahmood vincitore con Blanco del ‘Festival di Sanremo 2022’.