Si è conclusa ieri con l’ultima puntata di Doc, la seconda stagione della serie tv di Rai1 da record di ascolti.

I fan sono in attesa di conoscere se ci sarà o meno un seguito. Possiamo dire che Doc 3 ci sarà. Secondo quanto hanno dichiarato a Fanpage gli sceneggiatori Francesco Arlanch e Viola Rispoli, i nuovi episodi sono in fase di scrittura. Si presume, quindi, che nel 2023 si gireranno i prossimi episodi. Quasi certa la stessa linea di condotta delle due serie: 16 episodi in 8 puntate.

Ci sarà qualche nuovo ingresso nel cast oltre ai volti simbolo della serie come Luca Argentero, Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Sara Lazzaro e Alberto Malanchino.