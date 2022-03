Deal Digitale: il punto di riferimento in Italia per i prodotti rigenerati e ricondizionati di grado A e A+

(Adnkronos) –

Deal Digitale si presenta alla stampa, raccontando un modo diverso di vivere gli acquisti online, grazie ad un meccanismo che strizza l’occhio alla Gamification e con una forte impronta green e sostenibile



Imperia – Milano, 3 marzo 2022 – Sono almeno un milione e mezzo i veicoli elettrici in Italia a giugno 2021, di cui oltre 1,2 milioni le e-bike (aumentate di 450mila dal 2019) e almeno 300 mila i monopattini. Sono più di 1,2 milioni, il 3% della popolazione, i possessori nel Bel Paese di un monopattino elettrico, balzato agli onori delle cronache nell’era del Covid. Oggi, un italiano su quattro (il 27%) ha già valutato l’acquisto e il 10% lo farà molto probabilmente entro la fine del 2022 (fonte: MOTUS_E). Da questi dati (ma non solo) è partita la riflessione strategica di Deal Digitale (https://www.dealdigitale.it/), il nuovo portale di eCommerce dedicato ai prodotti rigenerati e ricondizionati. Specializzato nell’e-mobility, quindi, ma anche nelle soluzioni IT come PC portatili, workstation e monitor, e nell’accessoristica gaming.

Deal Digitale ha implementato, inoltre, un meccanismo di acquisto totalmente innovativo, che coinvolge i potenziali acquirenti in una sorta di “conto alla rovescia” semplice ma altrettanto emozionante: è possibile decidere, infatti, se comprare subito il prodotto, oppure scegliere di puntare su uno dei DEAL.

Per “chiudere” un DEAL serve un numero minimo di persone che hanno puntato sullo stesso DEAL. Si può partecipare seguendo la barra di progressione per vedere quante persone mancano alla “chiusura” del DEAL. Alla scadenza del tempo indicato l’utente saprà se si è aggiudicato il prezzo migliore: bisogna agire subito per aggiudicarsi il miglior DEAL… oppure aspettare un poco di più, “giocando” sul brivido e sul rischio di perderlo… al cliente la scelta. Il prezzo, su Deal Digitale, lo decide proprio l’utente.

Anche il tema “green” è centrale nella proposta di Deal Digitale: “Il mondo del refurbish – spiega Jari Zenoardo, CEO e founder – è assolutamente legato ai concetti Green e quindi anche Deal Digitale rientra in questo scenario. Recuperare un apparato elettronico significa non solo evitare la gestione RAEE, i vantaggi sono moltissimi a cominciare dalla diminuzione delle emissioni di CO2 e dell’utilizzo di energia necessaria a produrli. La maggior parte (tra l’85% e il 95% ) dell’emissione di CO2 deriva dalla produzione dei dispositivi stessi. Lanceremo a breve anche una raccolta EcoPunti che coinvolgerà i nostri clienti trasformando il risparmio di emissione CO2 in punti spendibili all’interno del sito sia per prodotti che per iniziative speciali”.

Con Deal Digitale collabora, tra le varie realtà nazionali ed internazionali, anche PLATUM, importante realtà italiana attiva nella progettazione, produzione e distribuzione di soluzioni di mobilità elettrica urbana con il brand proprietario Argento e-Mobility e con progetti in partnership insieme ad alcuni dei più importanti brand automotive italiani e non: Ducati, Lamborghini, Jeep, Aprilia, VR46, Alfa Romeo e Lancia. Situata nel cuore della Motor Valley italiana, Platum ha stretto il primo accordo di licenza con un brand la cui sede si trova solo a pochi chilometri di distanza. È nato così il progetto Ducati Urban e-Mobility, una linea completa di e-bike pieghevoli, monopattini elettrici ed accessori a marchio Ducati, Ducati Corse e Scrambler Ducati. Monopattini peraltro presenti anche tra i prodotti in deal sul portale dealdigitale.it.

Tra le altre iniziative promosse dalla startup, anche il lancio a breve di un’APP dedicata e la realizzazione di una sezione MarketPlace dedicata ai partner: “Parlo principalmente – continua Zenoardo – di laboratori e centri di assistenza che grazie a Deal Digitale avranno la possibilità di proporre in vendita i prodotti rigenerati ad un pubblico nazionale e non più locale: vogliamo però dare molta importanza alla relazione con i clienti finali e per questo abbiamo pensato anche ad azioni fisiche in punti locali nei quali i clienti finali potranno apprezzare il prodotto oggetto della promozione/deal ancor prima di partecipare ad un deal stesso ed infine i partner potranno rivendere nel negozio fisico i prodotti ricondizionati fornendosi dal catalogo generale di Deal Digitale”.

