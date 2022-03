Daniele Grespan, la traiettoria dell’imprenditore tra America Latina e Italia

(Adnkronos) – Scrittura, arte, cinema da un lato e marketing e comunicazione dall’altro costruiscono la figura a tutto tondo di Daniele Grespan

Milano, 24 Marzo 2022.Daniele Grespan, nato in Venezuela da genitori italiani, vive tra il continente sudamericano e l’Italia.

Figlio di costruttori che in quelle terre hanno significativamente contribuito allo sviluppo

economico, ha sempre mantenuto costante il rapporto di collaborazione e interscambio

sociale e relazionale tra i due continenti.

Daniele Grespan, la scrittura per unire mondi



Con la sua doppia nazionalità, Daniele Grespan ha esplorato il territorio e la realtà

sudamericana diventandone un esperto conoscitore.

Nei suoi romanzi, pubblicati in Italia per Mondadori e Cairo, tale duplicità è sempre presente e vissuta con orgoglio. La scrittura si snoda come un ponte immaginario tra il razionalismo europeo (spruzzato di latinismo) e il fatalismo naturale, da sempre suoi marchi distintivi.

L’ultima uscita di Grespan, Una rivolta silenziosa, edita per Cairo nel 2020, è ambientata in un villaggio delle montagne andine i cui abitanti sono divisi in due clan. La pace che regnava tra le due famiglie viene improvvisamente minacciata da strane apparizioni oniriche. Presto si scoprirà che tali presenze sono gli spiriti dei defunti che chiedono aiuto perché minacciati dalla presenza degli stranieri. Nella ricerca di un nuovo equilibrio, l’autore porta il lettore a vivere emozioni intense al lato di personaggi indimenticabili.

Nel 2009 ha pubblicato per Agra Quel che resta è un eco e, negli anni precedenti, Suerte. La vera fortuna è trovare se stessi e Indagini su un amore, entrambi per Sperling &Kupfer.

La carriera poliedrica di Daniele Grespan



Oltre alla sua carriera da scrittore, Grespan ha lavorato molti anni come imprenditore nel settore del turismo. Successivamente, si è occupato di comunicazione, relazioni e marketing collaborando con gruppi come Telecom, Ducati, Aprilia, BMW, solo per citarne alcuni.

Nella sua traiettoria professionale ha ricoperto anche il ruolo di maggiore azionista e presidente di una società internazionale di connessioni satellitari, poi ceduta a gruppo estero, che vantava clienti quali MSC e molti altri.

L’esperienza nel marketing ha portato Daniele Grespan al conferimento di una laurea honoris causa in Scienze della Comunicazione conferitale dall’Università Croce di Malta. La ragione di questo insigne riconoscimento risiede nella realizzazione di alcuni progetti di marketing innovativo: film di successo internazionale promossi attraverso campagne che univano il mondo del cinema a quello dello sport.

Sempre in ambito cinematografico, ha partecipato alla produzione di alcuni film per il grande schermo.

Il lato artistico, invece, si completa con l’organizzazione di mostre evento soprattutto tra Roma e Venezia.

Attualmente, oltre alla sua attività di scrittore, Daniele Grespan prosegue quella di consulente per gli interscambi economici e culturali che opera in particolar modo tra il Sud America, l’Africa e l’Europa.

