Covid oggi Veneto, 3.029 contagi e 7 morti: bollettino 6 marzo

(Adnkronos) – Sono 3.029 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 marzo in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 7 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione. Casi in calo rispetto a ieri (erano 3.866) con il totale dall’inizio dell’epidemia che sale a 1.352.070, mentre quello dei decessi a 13.900. Gli attuali positivi sono 49.566 (-62). Stabili rispetto a 24 ore prima gli indicatori clinici: nei reparti non critici sono ricoverati 895 pazienti (-3), nelle terapie intensive 85 (+2).