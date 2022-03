Covid oggi VdA, 94 contagi: bollettino 29 marzo

(Adnkronos) – Sono 94 i contagi da coronavirus in Valle d’Aosta oggi, 29 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. Da inizio emergenza ad oggi le persone contagiate dal virus nella regione salgono, pertanto, a 32.509. I positivi attuali sono 1189 di cui 1169 in isolamento domiciliare e 20 ricoverati in ospedale. I guariti sono complessivamente 30.796, in aumento di 69 unità rispetto a ieri. Il totale dei casi testati risulta pari a 130.674 mentre i tamponi finora effettuati sono 487.197. Da inizio epidemia ad oggi i decessi registrati in Valle d’Aosta di persone risultate positive al Covid sono 524.