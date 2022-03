Covid oggi Vda, 50 contagi: bollettino 27 marzo

(Adnkronos) – Sono 50 i contagi da coronavirus in Valle d’Aosta oggi, 27 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. In totale i positivi da inizio pandemia sono 32.392. Sono 1.203 gli attuali positivi di cui nessuno in terapia intensiva, 16 in reparto e 1.187 in isolamento domiciliare: 8 i nuovi guariti.