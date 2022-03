Covid oggi Sicilia, 5.946 contagi e 19 morti: bollettino 18 marzo

(Adnkronos) – Sono 5.946 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 18 marzo, in Sicilia, 19 i morti e 6.368 i pazienti guariti. Lorileva il bollettino con i dati Covid della Regione. Nell’isola, il numero totale di positivi è di 233.721 – 1.906 casi in più rispetto a ieri – e di questi 858 sono ricoverati in regime ordinario, 60 in terapia intensiva, con tre nuovi ingressi, e 232.803 sono in isolamento domiciliare. La provincia con più casi è Palermo con 2.022 positivi, seguita da Messina (1.468) e Catania (1.135).