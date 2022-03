Covid oggi Sicilia, 5.246 contagi e 31 morti: bollettino 30 marzo

(Adnkronos) – Sono 5.246 i nuovi contagi da covid in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 30 marzo. Si registrano inoltre 31 morti. 7.691 i pazienti guariti. Nell’isola, in totale, ci sono 224.971 positivi, 534 in meno rispetto a ieri, e di questi 990 sono ricoverati in regime ordinario, 56 in terapia intensiva (con due nuovi ingressi) e 223.925 sono in isolamento domiciliare.