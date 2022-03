Covid oggi Sardegna, 1.305 contagi e 3 morti: bollettino 13 marzo

(Adnkronos) – Sono 1.305 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 13 marzo 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono morte 3 persone nell’isola per complicazioni, legate al Coronavirus. Si tratta di una sessantenne dell’oristanese, un uomo di 77 anni del nord della Sardegna e una 92enne del cagliaritano. I nuovi contagi sono stati confermati da 282 tamponi molecolari e 1.023 antigenici, in totale sono stati 8.525 i test effettuati.

Sale a 18, uno in più, il numero di pazienti ricoverati nelle terapie intensive e scende a 310, 8 in meno, il totale dei posti letto occupati nell’area medica. Con un incremento di 329 persone arriva a 24.186 il numero dei casi di isolamento domiciliare.